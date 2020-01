Sia: Dieses große Geheimnis hat sie jetzt gelüftet

Sängerin Sia (44, "This Is Acting") tritt gerne mit überdimensionalen Perücken auf, um so weit wie möglich anonym zu bleiben. Nun hat der australische Star aber intime Details preisgegeben. In einem "GQ"-Interview verriet die 44-Jährige unter anderem, dass sie einen Sohn adoptiert hat und für den Rest ihres Lebens Single bleiben will. In dem Porträt über Diplo (41), mit dem die Sängerin seit langem zusammenarbeitet, spricht sie eigentlich über die innige Beziehung zu ihrem Kollegen - und verrät in einem Nebensatz, wie es um ihr Privatleben steht.

"Einen Großteil unserer Beziehung verbringen wir mit dem Versuch, keinen Sex zu haben, damit wir unsere berufliche Beziehung nicht ruinieren", erklärt Sia in dem Interview und fügt über Diplo hinzu: "Er ist unglaublich heiß." Zudem wird sie von "GQ" zitiert: "In diesem Jahr schrieb ich ihm einen Text, in dem ich ihm sagte: 'Hey, hör zu, du bist einer von fünf Menschen, die mich sexuell anziehen, und jetzt, wo ich mich entschlossen habe, für den Rest meines Lebens Single zu sein und ich gerade einen Sohn adoptiert habe, habe ich keine Zeit für eine Beziehung. (...)'"

Weitere Details über den Familienzuwachs gibt es noch nicht. Sia war zuvor mit dem Filmproduzenten Erik Anders Lang verheiratet. Das Paar trennte sich 2016.