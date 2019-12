"Turbulenzen mag ich."

Charlize Theron (44, "Atomic Blonde") outet sich mit ihrem neuesten Instagrampost als Fan von "Der Bachelor". Sie teilte ein Foto, auf dem sie vor einem Werbeplakat des amerikanischen TV-Formats steht. In Bezug auf den Werbespruch "Erwarte Turbulenzen" kommentierte die Schauspielerin, dass sie diese durchaus gut fände. Am 6. Januar 2020 startet in den USA die neue "Bachelor"-Staffel mit Peter Weber, der auf dem Plakat zu sehen ist.