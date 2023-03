Leni Klum ist nicht nur ein gefragtes Nachwuchsmodel. Sie studiert derzeit auch. Ihre berühmte Mutter Heidi Klum zeigt sich beeindruckt.

Heidi Klum (49) schwärmt von ihrer Tochter Leni (18). Bei den 36. Nickelodeon Kids' Choice Awards in Los Angeles sagte die 49-Jährige dem "People"-Magazin, dass sie stolz auf Leni sei, die derzeit am College Innenarchitektur studiert und gleichzeitig ihrer Modelkarriere nachgeht. "Ich bin sehr stolz auf meine Tochter und ihr Modeln", sagte Klum. "Und sie studiert nebenbei, sie jongliert schon."

Auszug im vergangenen Sommer

Im vergangenen August hatte Heidi Klum bereits über den Auszug ihrer ältesten Tochter gesprochen. Das Nachwuchsmodel war von Los Angeles nach New York gegangen, um dort zu studieren. "Es ist verrückt, heute hatte sie ihren ersten Tag im College", erzählte Heidi Klum damals in der "Late Late Show" von James Corden (44). Dass Mutter und Tochter nun in verschiedenen Städten leben, sei "traurig". "Zuerst haben sie ein Auto und fahren, und das ist hart. Dann ziehen sie durchs Land, und das ist noch schwieriger", fügte Klum an.

Leni Klum ist die Tochter von Heidi Klum und dem ehemaligen Sportmanager Flavio Briatore (72). Sie wurde von Seal (60), dem späteren Ehemann ihrer Mutter, adoptiert. Gemeinsam mit dem Sänger hat Heidi Klum drei weitere Kinder bekommen: Henry (17), Johan (16) und Lou (13). 2012 gab das Paar seine Trennung bekannt. Mittlerweile ist die 49-Jährige mit dem Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz (33) verheiratet.

