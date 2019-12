Sie zeigt ihr süßes Ferkelchen

So klein und so niedlich! Tori Spelling (46, "Scary Movie 2") hat etwas ungewöhnlichen Nachwuchs im Haus. Eines ihrer Schweine brachte an Weihnachten überraschend drei Babys auf die Welt. Auf Instagram zeigt die Schauspielerin die kleinen Racker, die sie noch leicht in einer Hand halten kann und lächelt dabei in die Kamera.

Laut Spelling handle es sich um drei männliche Schweinchen, die nun gut von ihrer Mutter versorgt werden. Den Nachwuchs bezeichnet der "Beverly Hills, 90210"-Star als "Weihnachtswunder", da die Schauspielerin nicht wusste, dass die Schweinemutter Nachwuchs erwartet. "Wir waren so geschockt, als wir das Grunzen der kleinen Ferkel hörten", erzählt die Blondine in ihrem Post. Die Schweinemama und ihr drei Ferkel seien gesund und glücklich.