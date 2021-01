Siegfried Fischbachers Geschwister haben sich von dem Star-Magier verabschiedet. Die Trauerfeier fand in seiner Geburtsstadt statt.

Siegfried Fischbachers (1939-2021) Familie hat Abschied genommen, weit entfernt von dessen Wahlheimat und Sterbeort Las Vegas. In Rosenheim, der bayerischen Geburtsstadt Fischbachers, fand am Freitag (22. Januar) eine Trauerfeier für den Magier des früheren Duos Siegfried & Roy statt. Zu dem Gottesdienst in der St. Nikolaus Kirche, in der Fischbacher sowohl getauft als auch gefirmt wurde, waren unter anderem seine Schwester Dolore (79) sowie sein Bruder Marinus (85) gekommen.

Mit Roy Horn wieder vereint

Weiße Blumen und ein Foto des Zauberkünstlers erinnerten an ihn, berichtet der Bayerische Rundfunk. Andreas März (47), der Oberbürgermeister Rosenheims, habe eine Rede gehalten, in der er festgehalten habe, Fischbacher sei in der festen Überzeugung gegangen, nach dem Tod seinen verstorbenen Partner Roy Horn (1944-2020) wiederzusehen.

Siegfried Fischbacher starb am 13. Januar 2021 im Alter von 81 Jahren an Krebs. Roy Horn war rund acht Monate zuvor, am 8. Mai 2020, infolge von Komplikationen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben. Er wurde 75 Jahre alt.