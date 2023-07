Mit Freundinnen verbringt Simone Mecky-Ballack derzeit entspannte Stunden am Gardasee. Das zeigt sie auch gerne ihren Followern.

Simone Mecky-Ballack (47) zeigt sich sexy im Sommerurlaub: Die Ex-Frau des ehemaligen Nationalspielers Michael Ballack (46) versorgt ihre Instagram-Follower aktuell mit vielen Bademoden-Fotos. Sie genießt entspannte Stunden mit Freundinnen am Gardasee. Ihr Ehemann Andreas scheint hingegen nicht dabei zu sein.

"Hi Barbie. Wo ist Ken?"

Besonders viel Aufmerksamkeit erregte die Unternehmerin mit einem Foto, das sie durchtrainiert im pinkfarbenen Bikini zeigt. Mit Anspielung an den am 20. Juli startenden Kinofilm "Barbie" schrieb sie dazu: "Hi Barbie. Wo ist Ken?" So ganz kann sie sich aber doch nicht mit der bekannten Puppe identifizieren. Denn sie fügte hinzu: "Äußerlich schaue ich manchmal aus wie Barbie, aber im Herzen bin ich immer Bob der Baumeister."

Daneben teilte sie Eindrücke von einer Bootstour und vom Sonnenbaden mit ihren Freundinnen. Die 47-Jährige liebt die italienische Region schon seit Längerem. "Der Gardasee ist einfach toll", offenbarte sie. Dort herrsche das "absolute Raffaello-Feeling". Ihr Lieblingsort sei Bardolino, "weil ich ein Gewohnheitstier bin".

Wie die "Bild" schrieb, ist Mecky-Ballack mit drei Freundinnen am Gardasee unterwegs. Ihr Mann sei nicht dabei. Tatsächlich war er bislang nicht auf ihren Urlaubsfotos zu sehen. Seit 2019 ist sie mit ihrem einstigen Schulfreund Andreas Mecky verheiratet. Von 2008 bis 2012 dauerte ihre erste Ehe mit Michael Ballack. Das Paar bekam drei Söhne und musste vor zwei Jahren einen schweren Schicksalsschlag erleben. Im August 2021 verstarb Sohn Emilio mit nur 18 Jahren bei einem Quad-Unfall in Portugal.