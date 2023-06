Jordi Ballack hat die Schule beendet. Der Sohn von Simone und Michael Ballack hat seinen Abschluss gemacht.

Jordi Ballack (18), der jüngste gemeinsame Sohn von Michael Ballack (46) und dessen Ex-Frau Simone Mecky-Ballack (47), hat seinen Schulabschluss gemacht. Das teilt die Ex-Frau des ehemaligen Fußballnationalspielers stolz auf Instagram mit. Dazu veröffentlicht sie ein gemeinsames Bild mit ihrem Sohn, das sie offenbar bei der Abschlussfeier zeigt.

"Ich weiß nicht, wer mehr froh darüber ist"

"Nummer 3 ist fertig mit der Schule", erklärt Mecky-Ballack dazu. Und sie scherzt: "Ich weiß nicht, wer mehr froh darüber ist, Jordi oder ich." Direkt an ihren Sohn gerichtet, schreibt die 47-Jährige: "Bin so stolz auf dich." Dazu setzt sie Hashtags wie #proudmum (dt. "stolze Mama"), #graduation (dt. "Schulabschluss") oder #motherandson (dt. "Mutter und Sohn"). In den Kommentaren gibt es entsprechend zahlreiche Glückwünsche, darunter etwa auch von Schauspielerin Jenny Elvers (51), die einige Herz-Emojis postet.

Die Ballacks waren von 2008 bis 2012 verheiratet. Ihr ältester Sohn Louis (21) wurde 2001 geboren, rund ein Jahr später folgte Emilio (2002-2021) und 2005 dann Jordi. Das ehemalige Paar hatte Emilio im Sommer vor zwei Jahren verloren. Der damals 18-Jährige war im August 2021 bei einem Quad-Unfall in Portugal ums Leben gekommen.