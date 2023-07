Die irische Sängerin Sinéad O'Connor ist laut übereinstimmender Medienberichte im Alter von 56 Jahren verstorben.

Sinéad O'Connor (1966-2023) ist tot, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Laut der irischen Tageszeitung "The Irish Times" und des Senders RTÉ sei O'Connor im Alter von 56 Jahren verstorben. "Mit großer Trauer geben wir den Tod unserer geliebten Sinéad bekannt", heißt es demnach in einem Statement der Familie. "Ihre Familie und ihre Freunde sind am Boden zerstört und bitten in dieser sehr schwierigen Zeit um Privatsphäre." Sie hinterlässt drei Kinder. Ihr Sohn Shane war Anfang vergangenen Jahres im Alter von 17 Jahren gestorben.

"Überwältigendes Gesamtwerk"

1966 in Glenageary geboren, wurde O'Connor im Jahr 1990 durch den Hit "Nothing Compares 2 U", eine Coverversion des Songs des Sängers Prince (1958-2016), weltbekannt. Zwischen 1987 und 2014 veröffentlichte die Musikerin und Sängerin insgesamt zehn Studioalben.

Mit ihrem Debütalbum "The Lion and the Cobra" wurde sie erstmals für einen Grammy Award nominiert. Ihr zweites Album "I Do Not Want What I Haven't Got" von 1990, auf dem auch "Nothing Compares 2 U" enthalten ist, brachte ihr den Grammy in der Kategorie "Best Alternative Music Performance" ein.

Anfang März diesen Jahres wurde das zweite Album als RTÉ Choice Music Prize Irish Classic Album ausgezeichnet. Die Jury bezeichnete die zehn Lieder darauf unter anderem als "überwältigendes Gesamtwerk". Noch heute resonierten die Songs wie schon vor mehr als 30 Jahren.