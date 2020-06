Sir Ian Holm: "Herr der Ringe"-Schauspieler mit 88 Jahren verstorben

Sir Ian Holm (1931-2020) ist tot. Der britische Schauspieler ist in London im Alter von 88 Jahren verstorben, wie sein Agent dem "Guardian" bestätigt hat. "Er ist friedlich im Krankenhaus eingeschlafen", heißt es in einem Statement. Pfleger und Familie seien bei Holm gewesen. Der 88-Jährige sei an den Folgen einer Parkinson-Erkrankung gestorben. Der Schauspieler sei "charmant, gütig und unglaublich talentiert" gewesen: "Wir werden ihn sehr vermissen."

Seit den späten 1960er Jahren war Holm in zahlreichen Filmen zu sehen, darunter in Klassikern wie "Alien" und "Brazil" sowie in der Kult-Sci-Fi-Komödie "Das fünfte Element". Für seine Rolle im Sportfilm "Die Stunde des Siegers" war er 1982 für einen Oscar als bester Nebendarsteller nominiert. Den meisten jüngeren Film-Fans dürfte Holm allerdings aus der "Der Herr der Ringe"-Reihe und den "Hobbit"-Streifen bekannt sein. In diesen war der Schauspieler als der alte Bilbo Beutlin zu sehen.