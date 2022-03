Die Millennials kennen sie noch: Die bis zur Unendlichkeit dünn gezupften Augenbrauen à la Pamela Anderson sind wieder da.

Kaum ein Schönheitstrend löst so viel "Panik" aus wie Skinny Brows. Die meisten Millennials werden immer noch von der Erinnerung an übermäßiges Zupfen heimgesucht. Die dünnen Augenbrauen der It-Girls der Jahrhundertwende wie Paris Hilton (41), Drew Barrymore (47) und Angelina Jolie (46) führten bei vielen von uns zu einer Hassliebe mit der Pinzette. In dem Moment, in dem Cara Delevingne (29) 2011 ihr Laufstegdebüt gab, begann eine regelrechte Renaissance der buschigen Brauen. Jetzt präsentieren sich viele Promis wieder mit dem Weniger-ist-mehr-Look. #thineyebrows haben Millionen Aufrufe auf TikTok. Es ist also offiziell: Dünne Brauen feiern ihr Comeback.

Warum sind dünne Augenbrauen jetzt wieder im Kommen?

Das Trend-Karussell dreht sich weiter und nach Jahren der buschigen Brauen à la Cara Delevingne scheint es, dass diese Ästhetik etwas von ihrem Eifer verloren hat. Das Comeback der schmalen Augenbrauen begann allmählich. Barbie Ferreira (25) von "Euphoria" rockte die glamourösen 20er-Jahre-Brauen auf der Met Gala im letzten Jahr. Aber so richtig in Schwung kam der Look dieses Jahr, als die Serie "Pam & Tommy" herauskam, die Pamela Anderson aus den 90ern zurück auf unsere Bildschirme brachte. Und das bahnbrechende Element des Beauty-Looks der "Baywatch"-Ikone sind natürlich ihre berühmten dünnen Augenbrauen.

Auch Bella Hadid (25) ist seit langem Fan dünner Augenbrauen. Aber nicht nur sie. Model Lila Moss (19) macht sich oft nicht die Mühe, ihre von Natur aus dünnen Augenbrauen aufzufüllen. Das zeigen Schnappschüsse auf Instagram. Aber wir alle wissen inzwischen, dass ein Trend erst dann ein Trend ist, wenn er seinen Weg auf TikTok findet. Skinny Brows erregten auf der App zum ersten Mal echte Aufmerksamkeit durch die Thin-Eyebrow-Filter, die selbst die flauschigsten Augenbrauen in eine dünne Linie verwandeln.

Wie funktioniert der Skinny Brow Trend heute?

Augenbrauen sind ganz individuell. Während Trends kommen und gehen, gibt es immer die beste Braue für das eigene Gesicht. Skinny Brows müssen also nicht automatisch bedeuten, dass wir unser Zupf-Trauma der 90er-Jahre wiederholen. Vielmehr ist es an der Zeit, das Augenbrauen-Make-up weniger stark zu betonen und die natürliche Form zu unterstreichen. Am besten beginnt man mit einem Brauenstift bei den oberen Bögen, um die gesamte Augenbraue anzuheben.

Eine definierte Form erreicht man, indem man alle Lücken und spärlichen Stellen mit einem Produkt auffüllt, das fein genug ist, um ein natürliches Finish zu erzielen. Wenn es um Augenbrauen geht, arbeiten wir bei diesem Trend also lieber mit dem, was wir haben. Dieser entspannte, natürliche Ansatz spiegelt eine größere Hinwendung zur Individualität wider und wir merken uns: subtile Verbesserungen anstatt krasse Veränderungen.