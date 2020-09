"Alles was zählt": Isabelle muss erkennen, dass Yves offenbar mit ihrem Geld durchgebrannt ist

In "Sturm der Liebe" gesteht Rosalie Cornelia, dass sie sich verliebt hat. Isabelle wird in "Alles was zählt" von Yves hintergangen. Später droht Jonas Merle bei "GZSZ" mit der Trennung.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Walter holt sich den Leichtbauingenieur Jens im Kampf gegen Fracking ins Boot - nicht ahnend, dass er damit nun einen Konkurrenten um Merle vor der Nase hat. David versteht, wie sehr Amelie unter Torbens Tod leidet, und bietet mitfühlend seine Hilfe an. Mit Zögern nimmt Amelie sie an, auch als David sie zu einem wichtigen Meeting als Hotel-Trainee begleiten will.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Rosalie gesteht Cornelia, dass sie sich verliebt hat, sagt aber nicht, in wen. Denn die Sache hat einen Haken: Der Mann ist nicht bereit für eine neue Beziehung. Cornelia begreift schnell, an wen Rosalie ihr Herz verloren hat. Steffen ist glücklich: Er hat mit Franzi eine unbeschwerte Zeit bei Tante Margit verbracht. Doch als er durch Amelie erfährt, dass Tim sich dafür eingesetzt hat, dass Franzi ihren alten Job am "Fürstenhof" zurückbekommt, erhält Steffens Glück einen Dämpfer.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Luke wird von Nika an einem illegalen Geschäft gehindert. Dennoch droht seine Vergangenheit ihn einzuholen. Eva ist entschlossen, Till aus dem Haus zu werfen. Als Till kurz davor ist zu kapitulieren, hat Tobias einen rettenden Einfall. Jakob entdeckt, dass eine Doppelgängerin Brittas Identität missbraucht. Es gelingt ihm, Britta zu entlasten.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle setzt ihr Privatvermögen ein, um sich den Exklusiv-Deal mit einem Designer zu sichern. Doch sie ahnt nicht, dass sie einem Betrug aufsitzt. Moritz sieht ein, dass er Lucie mit seinem Verhalten verletzt hat. Bei seinem Wiedergutmachungsversuch stößt er auf einen unerwarteten Verbündeten. Da Malu nicht nur die Frau an Justus' Seite sein will, macht sie sich mit seiner Hilfe an ihre Zukunftsplanung.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Merle traut sich nicht, Jonas reinen Wein einzuschenken. Zu einem ungünstigen Moment platzt sie mit der Wahrheit raus und stößt Jonas damit so sehr vor den Kopf, dass er aus purer Hilflosigkeit mit Trennung droht. Gerner und Katrin wähnen sich mit ihrer Intrige gegen Felix auf der Zielgeraden, als Moritz Gerner die kompromittierenden Fotos von Felix anbietet. Nur hat Gerner Yvonne geschworen, die Familie aus seinem Krieg herauszuhalten.