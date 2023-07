Jetzt ist es offiziell: Joe Mangianello hat die Scheidung von Sofía Vergara eingereicht. Der Tag der Trennung wird auf den 2. Juli datiert.

Zwei Tage nach Bekanntgabe der Trennung hat Joe Manganiello (46) die Scheidung von Sofía Vergara (51) offiziell eingereicht. Wie "TMZ" unter Berufung auf Gerichtsunterlagen berichtet, gab der Schauspieler als Grund "unüberbrückbare Differenzen" an. Der Tag der Trennung war demnach der 2. Juli.

Laura Wasser vertritt ihn

Der "Magic Mike"-Schauspieler hat sich Star-Anwältin Laura Wasser genommen, die schon viel Hollywood-Prominenz in Scheidungsfällen vertreten hat. Sie ist dafür bekannt, auf die Gültigkeit von Ehevereinbarungen zu pochen. Mit einem Rosenkrieg ist jedoch nicht zu rechnen: Das Ex-Paar schloss vor der Hochzeit einen Ehevertrag, an dem beide dem Vernehmen nach festhalten wollen. Danach behält jeder sein Vermögen, die Anwaltskosten für die Scheidung teilen sie sich. Da sie keine gemeinsamen Kinder haben, gibt es auch keinen Streit um Unterhalt und Sorgerecht.

Dennoch soll das Thema Nachwuchs eine große Rolle in der Beziehung gespielt haben, wie "People" berichtet. Die Schauspieler sollen geteilter Meinung in Sachen Familienplanung gewesen sein. "Er wollte unbedingt ein Baby mit ihr haben, aber sie hatte kein Interesse und es kam zu einer Kluft", zitiert "People" einen Insider. Die "Modern Family"-Schauspielerin hat von ihrem ersten Ehemann Joe Gonzalez, mit dem sie von 1991 bis 1993 verheiratet war, den erwachsenen Sohn Manolo (31 Jahre). Mangianello hingegen hat keine Kinder.

Nach sieben Ehejahren gaben sie ihre Trennung bekannt

Am Montag (17. Juli) hatte das Ehepaar bekannt gegeben, sich scheiden lassen zu wollen. In einem Statement ließen Vergara und Manganiello verlauten: "Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, uns scheiden zu lassen", zitiert das Promi-Portal "Page Six". "Als zwei Menschen, die einander sehr lieben und füreinander sorgen, bitten wir höflich um Respekt für unsere Privatsphäre, während wir durch diese neue Phase unseres Lebens navigieren." Das Paar heiratete im November 2015. Am späten Mittwochabend (19. Juli) reichte Anwältin Laura Wasser die Scheidungsdokumente ein.

SpotOnNews