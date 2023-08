Koffer gepackt: Sofía verabschiedet sich vor dem Zarzuela-Palast in Madrid.

Infantin Sofía von Spanien hat sich in Richtung Wales verabschiedet. Dort macht die Tochter des spanischen Königs ihr Abitur.

Die Sommerferien sind vorbei und der Ernst des Lebens geht wieder los - auch bei den Royals. Für Infantin Sofia von Spanien (16) bedeutet das: Adiós España und welcome Great Britain! Wie ihre ältere Schwester Sofia (17) besucht auch die jüngste Tochter des spanischen Königspaares für ihre letzten beiden Schuljahre das UWC Atlantic College in Wales. Das gaben ihre Eltern, König Felipe VI. (55) und Königin Letizia (50) bereits im Februar bekannt. Nun ist es Zeit, Abschied zu nehmen.

Aktuelle Fotos zeigen Sofiá kurz vor der Abreise aus Madrid. Bepackt mit zwei Koffern verabschiedet sich die 16-Jährige vor dem Zarzuela-Palast von ihren Eltern und dem Familienhund. Die Teenagerin scheint voller Vorfreude auf ihre Zeit in Wales.

Viele prominente Absolventen am UWC Atlantic College

In der renommierten Schule im walisischen Örtchen Llantwit Major absolviert Sofía ein zweijähriges Programm und soll 2025 mit dem International Baccalaureate, einer weltweit anerkannten Hochschulreife, abschließen. Sie wohnt dort wie die anderen Schülerinnen und Schüler im angeschlossenen Internat auf dem Campus. Ihre Eltern gaben an, die Kosten von rund 74.000 britischen Pfund selbst zu finanzieren.

Die UWC-Einrichtungen gelten länderübergreifend als absolute Eliteschulen, die nur wenigen Jugendlichen offenstehen. In der Mitteilung des Hofes heißt es deswegen ausdrücklich, dass Sofía das komplette, teils anonyme Auswahlverfahren durchlaufen habe. Neben ihrer älteren Schwester Leonor, die seit vergangener Woche die Militärakademie in Saragossa besucht, haben am UWC Atlantic College bereits weitere Nachwuchs-Royals die Schulbank gedrückt, unter anderem 2020 Prinzessin Elisabeth von Belgien (21), 1985 König Willem-Alexander der Niederlande (56) und 2023 dessen Tochter Prinzessin Alexia (18).