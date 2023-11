Sofia Vergara hat schwierige Monate hinter sich. In einem Interview erklärt sie, warum sie sich auf 2024 freut.

In rund sechs Wochen beginnt das neue Jahr. Schon jetzt blickt Sofia Vergara (51) auf die vergangenen Monate zurück und erklärt in einem Interview, dass diese für sie "sehr schwierig" waren. Außerdem erzählt die Schauspielerin, die unter anderem aus der Serie "Modern Family" bekannt ist, warum sie sich bereits auf 2024 freut.

"Ich hatte ein sehr interessantes Jahr", erklärt Vergara im Gespräch mit dem US-Magazin "People" im Rahmen eines Events in Los Angeles. "Ich möchte nicht 'schlecht' oder so etwas sagen, aber es war sehr interessant und sehr schwierig. [...] Ich habe mich dieses Jahr scheiden lassen, der SAG-Streik dauerte so lange an."

"Ich habe gesehen, wie meine Freunde kämpfen mussten"

Zum einen spricht Vergara damit ihre Trennung von ihrem Schauspielkollegen Joe Manganiello (46) an. Zum anderen geht sie auf den mehrmonatigen Arbeitskampf der US-Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) ein, die sich den zuvor bereits streikenden Hollywood-Drehbuchautoren der Writers Guild of America (WGA) angeschlossen hatte. Die Traumfabrik stand dadurch viele Wochen gewissermaßen still.

"Ich habe gesehen, wie meine Freunde kämpfen mussten - einige mussten ihre Kinder von der Schule nehmen oder hatten Probleme mit ihren Hypotheken, also war es ein seltsames, seltsames Jahr", meint Vergara. Stars wie George Clooney (62) und dessen Frau Amal (45), Leonardo DiCaprio (49), Julia Roberts (56) und Arnold Schwarzenegger (76) spendeten unter anderem eines Berichts des Branchenmagazins "Variety" zufolge Millionenbeträge an eine Stiftung der Gewerkschaft, um die vielen Mitglieder zu unterstützen.

Kurz nachdem die Schauspielerinnen und Schauspieler in Streik traten, wurde bekannt, dass Vergara und Manganiello sich getrennt hatten. "Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, uns scheiden zu lassen", hatten sie in einem gemeinsamen Statement der "Page Six", der Klatschseite der "New York Post", bestätigt.

Eine neue Serie und ein neuer Partner für Sofia Vergara?

Vergara schaut nun optimistisch in die Zukunft: "Ich denke, dass sich alles klärt, alles wird gut und ich freue mich sehr auf das nächste Jahr." Ende Januar soll etwa bereits die neue Netflix-Miniserie "Griselda" starten, in der sie mitspielt. Direkt nach Silvester gehe sie auf eine weltweite Pressetour, die aufregend werde.

Und da wäre auch noch eine mögliche Liebe. Im Oktober wurde der "Modern Family"-Star mit einem neuen Mann an seiner Seite gesehen, dem orthopädischen Chirurgen Dr. Justin Saliman. Sie sollen sich Medienberichten zufolge zu einem romantischen Abendessen getroffen haben. Alles laufe großartig, und die beiden "mögen sich sehr", habe eine anonyme Quelle gerade erst "Entertainment Tonight" verraten, die Schauspielerin lasse es aber "langsam angehen".

SpotOnNews