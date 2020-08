Sofia Vergara: Ihr Zombie-Blick bringt Fans zum Staunen

"Modern Family"-Star Sofía Vergara überrascht die Fans auf Instagram mit einem skurrilen Blick.

Schauspielerin Sofía Vergara (48, "Modern Family") ist für ihren Humor bekannt. Die US-Amerikanerin mit Latino-Wurzeln sitzt in der Jury von "America's Got Talent" (die US-Version von "Das Supertalent") und blödelt in der Show vor allem gerne mit Jury-Kollegin Heidi Klum (47).

Dieses Mal stellte Vergara ein besonderes Talent zur Schau und postete den Moment auf Instagram: Sie blinzelt mit einem Auge in die Kamera, während sie das andere Auge weit aufreißt. An die Zuschauer gerichtet, fragt sie provokant: "Könnt ihr das?!" Die Zuschauer reagieren auf die skurrile Einlage mit lautem Lachen und auch auf Instagram geht der Post mit über zwei Millionen Aufrufe durch die Decke. Der "Mut zur Hässlichkeit" kommt gut an.