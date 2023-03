Schnurrbart und Koteletten: Rocco Ritchie, der Sohn von Madonna und Guy Ritchie, hat sich bei einem Auftritt in Paris im Retro-Look gezeigt.

Rocco Ritchie (22) setzt modetechnisch derzeit offenbar ganz auf die 70er Jahre. Bei der Paris Fashion Week zeigte er einen besonderen Look: Für seinen Besuch der "Saint Laurent Womenswear Fall Winter 2023-2024 Show" präsentierte der Sohn von Popstar Madonna (64) und Kultregisseur Guy Ritchie (54) einen glänzenden Trenchcoat im Metallic-Look. Darunter trug er eine schwarze Hose, dunkle Schuhe und ein weißes Hemd mit hochgestelltem Kragen.

Passend zum Vintage-Style kombinierte er eine orangefarbene Pilotenbrille. Perfekt machten den 70er-Look außerdem lange Koteletten sowie ein Schnurrbart.

Rocco Ritchie als Maler erfolgreich

Rocco Ritchie soll Medienberichten zufolge als Maler arbeiten. Seit 2018 hatte er bereits drei Ausstellungen, berichtet die britische "Daily Mail". Der Künstler studierte demnach am Central Saint Martins College of Art and Design und der Royal Drawing School in London. Seine Arbeiten werden inzwischen angeblich für fünfstellige Beträge verkauft.

Große Familie

Madonna hat insgesamt sechs Kinder: Lourdes (26), Rocco, David (17), Mercy James (17) sowie die Zwillinge Estere und Stelle (10). Lourdes stammt aus der Beziehung Madonnas mit dem kubanischen Fitness-Trainer Carlos Leon (56). Mit Roccos Vater Guy Ritchie war die Sängerin zwischen 2000 und 2008 verheiratet. Im Jahr 2006 adoptierte Madonna den damals 15 Monate alten David, drei Jahre später dann die damals vierjährige Mercy James. 2017 machten die Zwillingsmädchen Estere und Stelle die große Familie komplett. Alle vier Adoptivkinder stammen aus Malawi.

Guy Ritchie heiratete 2015 das Model Jacqui Ainsley (41). Das Paar hat drei gemeinsame Kinder: Rafael, Rivka und Levi, die 2011, 2012 beziehungsweise 2014 zur Welt kamen.