Mit der Reichsbürger-Razzia-Ausgabe verabschiedete sich "Anne Will" in die Talk-Winterpause. Was läuft stattdessen und wann geht wieder los?

Der Sonntagstalk "Anne Will" (Das Erste") macht Winterpause. Mit der Ausgabe "Razzia bei 'Reichsbürgern' - Wie groß ist die Terrorgefahr durch Staatsfeinde?" (11.12.) verabschiedete sich Gastgeberin Anne Will (56) am vergangenen Wochenende von ihrem Millionenpublikum.

Und wann geht es wieder los? Die nächste Ausstrahlung steht in fünf Wochen, konkret am 15. Januar 2023, an. Bis dahin bleibt der Sendeplatz aber natürlich nicht leer. Stattdessen zeigt das Erste interessante Krimiformate - und die meist auch noch im Doppelpack.

Krimi-Doppelfolgen statt "Anne Will"

Am 18. Dezember folgt auf die Sonntagskrimi-Erstausstrahlung "Tatort: Das Opfer" (20;15 Uhr) - der erste Solo-Fall für Robert Karow (Mark Waschke, 50) - ab 21:45 Uhr die Wiederholung des Ludwigshafen-Krimis "Tatort: Hetzjagd" (2021).

Nach dem neuen Münchner Weihnachts-"Tatort: Mord unter Misteln" (26.12.) startet der Sender ab 21:45 Uhr beziehungsweise 22:30 Uhr mit der zweiten Staffel der südnorwegischen Krimireihe "Kommissar Wisting" nach der Bestseller-Buchreihe "Wisting" von Jørn Lier Horst (52). Am zweiten Weihnachtsfeiertag sind die Episoden "Der Atem der Angst" (Teil 1 und 2) programmiert.

Weiter geht es mit dieser Krimireihe am Neujahrstag 2023. Dann steht nach dem neuen Kölner "Tatort: Schutzmaßnahmen" (20:15 Uhr) ab 21:45 Uhr "Kommissar Wisting - Der Nachtmann" (Teil 1 und 2) auf dem Programm.

Und auch am 8. Januar gibt es noch kein Wiedersehen mit Anne Will. An diesem Sonntagabend steht nach dem neuen Dresdener "Tatort: Totes Herz" der neuseeländische Krimi "Brokenwood - Mord in Neuseeland: Zu Tode erschreckt" (21:45 Uhr) an.