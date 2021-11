Das Erste zeigt am Sonntag statt der Talksendung "Anne Will" erneut einen Neuseeland-Krimi. Dieser Grund steckt dahinter.

Erneut werden Fans der Talksendung "Anne Will" in die Röhre gucken. Denn wie zuletzt Mitte Oktober entfällt die Sendung auch an diesem Sonntagabend (14.11.) im Ersten. Wieder wird auf dem Sendeplatz ein Krimi der "Brokenwood - Mord in Neuseeland"-Reihe gezeigt - in deutscher Erstausstrahlung. Und auch am 19. Dezember (Sonntag) wird an Anne Wills (55) angestammtem Sendeplatz etwas anderes zu sehen sein, wenn die achtteilige Serie "Legal Affairs" um 21:45 Uhr im Ersten startet. Aber warum entfällt die Talksendung?

Möchte die Moderatorin kürzertreten? Gibt es Schwierigkeiten, Gäste oder Themen zu finden? Oder soll der Talk gar eingestellt werden? "Diese drei Fragen kann ich alle mit einem klaren Nein beantworten", heißt es auf Nachfrage von spot on news entschieden von der Pressestelle der ARD-Programmdirektion.

Eine ganz einfache Rechenaufgabe

Stattdessen ist der Grund für die Ausfälle und Ersatzsendungen eine simple Rechenaufgabe: "Die ARD beauftragt die Produktionsfirma für eine bestimmte Anzahl von Sendungen im Jahr: nicht 52, sondern etwa 30. Diese Zahl reicht also gar nicht aus, um jeden Sonntag eine Sendung 'Anne Will' auszustrahlen", heißt es vom Sender. Und weiter: "Es ist vielmehr vorgesehen, dass das Format, das Team und die Moderatorin im Sommer und Winter pausieren." Die Redaktion sei aber jederzeit in der Lage, flexibel auf die aktuelle politische Lage zu reagieren, fügt der Sprecher hinzu.

Darum geht's im Neuseeland-Krimi

Wer sich nach dem "Tatort: Die Kalten und die Toten" (14.11., 20:15 Uhr, Das Erste) aus Berlin also ab 21:45 Uhr gruseln möchte, für den steht der Mystery-Film "Brokenwood - Mord in Neuseeland: Du sollst nicht töten" (2017) auf dem Programm.

Im zweiten Film der neuen Staffel macht Hauptdarsteller Neill Rea (geb. 1971) alias Detective Mike Shepherd eine Zeitreise ins 19. Jahrhundert. In "Du sollst nicht töten" muss er einen raffinierten Mord im historischen Musemsdorf von Brokenwood aufklären, bei dem es um Sühne für ein früheres Verbrechen geht. Bei der Befragung der Verdächtigen blicken die Ermittler hinter die Kulissen der beliebten Freizeitattraktion und stoßen auf eine Reihe von Konflikten.

Ins Zentrum der Episode rückt Fern Sutherland (34) als Detective Sims, die nach einem Unfall ihres Chefs die Ermittlungen übernimmt. Auch D. C. Breen und die Pathologin Gina - gespielt von Nic Sampson (34) und Cristina Ionda (geb. 1983) - legen sich ins Zeug, um den rätselhaften Fall zu lösen.

Wann die nächsten beiden Krimis der vierten Staffel - im Original mit den Titelzusätzen "The Scarecrow" und "As If Nothing Had Happened" - ausgestrahlt werden, steht noch nicht fest. Bis dato wurden sechs Staffeln gedreht.