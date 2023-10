Sophia Lorens Agent spricht zwei Wochen nach dem Sturz der Schauspielerin von einer "guten" Genesung, die aber noch länger dauern wird.

Nach ihrem Sturz befindet sich die italienische Schauspielerin Sophia Loren (89) offenbar auf dem Weg der Besserung. Wie das US-amerikanische Magazin "People" berichtet, teilte ihr Agent mit: "Alles läuft gut." Loren war am 24. September im Badezimmer ihres Hauses in Genf gestürzt und hatte sich dabei so "schwerwiegende Frakturen" zugezogen, dass sie operiert werden musste. Die Genesung wird jedoch noch eine Weile in Anspruch nehmen.

Ihre Söhne unterstützen sie

Laut ihrem Agenten Andrea Giusti erlitt Loren die Brüche an verschiedenen Teilen ihrer Hüfte, einschließlich ihres Oberschenkelknochens, der "dringend operiert" werden musste. Die Genesung verlaufe nun zwar gut, doch sei sie auch langwierig: "Mindestens ein paar Monate Rehabilitation sind nötig." Die beiden Söhne der Schauspielern - Carlo Ponti Jr. (54) und Edoardo Ponti (50) - seien an ihrer Seite, während sie sich erholt.

Die Nachricht von ihrem Sturz wurde auf der Instagram-Seite ihres Restaurants veröffentlicht. Darin hieß es: "Ein Sturz in ihrem Haus in Genf führte heute zu Hüftfrakturen von Frau Loren. Mit einem positiven Ergebnis der Operation muss sie nun eine kurze Genesungsphase absolvieren und einen Weg zur Rehabilitation einschlagen." Zum Glück habe "alles zum Besten geklappt". Weiter hieß es: "Das gesamte Team des Sophia Loren Restaurants nutzt diese Gelegenheit, um ihr eine baldige Genesung zu wünschen."

Anfang September war sie noch in Venedig

Die italienische Filmdiva feierte am 20. September ihren 89. Geburtstag und hatte kurz zuvor noch einen Auftritt bei den 80. Internationalen Filmfestspielen von Venedig. Der italienische Journalist und Kritiker Giuseppe Fantasia stellte fest, dass Loren dabei "sehr lebhaft" gewesen sei: "Man merkt, dass sie diese Veranstaltungen liebt, sie ist wirklich glücklich darüber."

Die 1934 in Rom geborene Schauspielerin ging schon Ende der 1950er Jahre nach Hollywood und wurde anschließend zum Weltstar. Insgesamt war sie in mehr als 100 Filmen zu sehen. 1962 gewann sie den Oscar als beste Hauptdarstellerin für "Und dennoch leben sie", 1991 kam auch noch der Ehrenoscar für ihr Lebenswerk hinzu. Vor drei Jahren feierte sie ein Comeback: Der Netflix-Streifen "Du hast das Leben vor dir" war ihr erster vollwertiger Spielfilm seit einem Jahrzehnt.