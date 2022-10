Sophia Thomalla und Alex Zverev sind seit rund einem Jahr zusammen - und wohl immer noch schwer verliebt, wie ein Instagram-Post zeigt.

Tennis-Star Alexander Zverev (25) hat Sophia Thomalla (33) zum Geburtstag gratuliert. Auf Instagram veröffentlichte der Sportler zu Ehren seiner Freundin einen süßen Pärchen-Post.

Zu zwei Bildern, auf denen die beiden happy und eng umschlungen in einem Pool vor dem Meer posieren, schreibt Zverev: "Alles Gute zum 18. Geburtstag, zum 16. Mal." Auf einem dritten Bild schmiegt sich Thomalla auf einem Boot an ihren Liebsten. Sie kommentierte den Beitrag mit einem Herzchen-Emoji. Die beiden haben ihre Beziehung vor etwa einem Jahr öffentlich gemacht.

Auszeit auf den Malediven - weit weg von den Medien

Aktuell gönnen sie sich eine Auszeit auf den Malediven, wie Thomalla in einem eigenen Beitrag schreibt. Auf einem Foto steht sie mit einem opulenten Strauß Rosen im Arm vor dem Meer. In der Bildunterschrift beschreibt sie, dass die Familie ihres Freundes ihn auf allen Ebenen unterstütze, damit er so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen kann, "während ich versuche TV-Shows so lange wie möglich fernzubleiben, um meinen Geburtstag mit ihnen an diesem wunderschönen Ort zu genießen".

Zverev, den sie in ihrem Post Sascha nennt, muss derzeit eine Auszeit nehmen. Er hatte sich bei den French Open eine schwere Bänderverletzung zugezogen und beim Aufbautraining ein Knochenödem. Für Thomalla geht es allerdings bald weiter, wie sie schreibt: "Leider komme ich nächste Woche wieder zurück."

