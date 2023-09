Wende im Rosenkrieg zwischen Sophie Turner und Joe Jonas: Ihre beiden Kinder sollen zunächst in New York bleiben.

Sophie Turner (27) und Joe Jonas (34) haben im Scheidungskrieg um ihre Kinder einen vorläufigen Kompromiss erzielt. Wie "Daily Mail" berichtet, bleiben die beiden gemeinsamen Töchter zunächst in New York. Die britische Schauspielerin hatte ihren amerikanischen Noch-Ehemann vor wenigen Tagen noch verklagt. Jonas solle die Pässe der Kinder zurückhalten, so der Vorwurf der "Game of Thrones"-Darstellerin. Sie könne die 2020 und 2022 geborenen Mädchen nicht mit zu Dreharbeiten in Großbritannien nehmen.

Kinder müssen vorläufig in New York bleiben

In dem Gerichtsdokument, das der "Daily Mail" vorliegt, heißt es nun, dass die Kinder in den südlichen und östlichen Bezirken New Yorks bleiben müssen. Keine der Parteien darf sie woandershin mitnehmen, bis vor Gericht eine endgültige Entscheidung getroffen wurde. Sophie Turners Anwälte hatten diese einstweilige Verfügung eingebracht, Joe Jonas hatte ihr zugestimmt.

Sophie Turner und Joe Jonas hatten die letzten Jahre vor allem in den USA gelebt. Kurz vor der Trennung schauten sie sich aber nach einem Haus in Turners britischer Heimat um. Anfang September soll Joe Jonas die Scheidung eingereicht haben. Das Paar bestätigte die Trennung dann in einem gemeinsamen Statement auf Instagram. "Nach vier wunderbaren Jahren haben wir gemeinsam und in Freundschaft entschieden, unsere Ehe zu beenden."

Der Sänger und die Schauspielerin kamen 2016 zusammen. Auf ihre Verlobung im Jahr 2017 folgte zwei Jahre später die Hochzeit in Las Vegas.