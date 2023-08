Peter Althof musste die letzten Tage im Krankenhaus verbringen. Der Dschungelcamp-Kandidat von 2022 wurde an der Schulter operiert.

Peter Althof (68) hat sich an der Schulter verletzt und musste am vergangenen Dienstag operiert werden. Das berichtete der Personenschützer und ehemalige Profi-Kampfsportler der "Bild"-Zeitung. In einem Golf-Club bei Neumarkt sei er vor dem ersten Loch mit dem linken Fuß an einer Lehmstelle ausgerutscht und hingefallen. "Das wäre nicht so schlimm gewesen, aber ich bin mit der Schulter genau auf einen Ast gefallen, ich habe es schon richtig knacken hören", erzählte er über den Unfall vor rund einer Woche.

Operation gut überstanden

Ein Arzt bestätigte ihm daraufhin, dass er sich einen doppelten Bänderriss zugezogen habe und Sehnen und Rotatorenmanschette geschädigt seien. Die Operation fand in einer Klinik in Nürnberg statt. Einen Tag zuvor hatte Althof einen weiteren Schreckmoment. Bei einem Spaziergang mit seinem Hund wollte der Vierbeiner einem Eichhörnchen hinterher. Die Hundeleine wickelte sich um Althofs linken Knöchel und verletzte ihn an zwei Stellen - "Da rentiert sich der Klinikaufenthalt wenigstens", gab sich Althof tapfer. Die OP habe er gut überstanden, am kommenden Sonntag will er die Dreharbeiten für "Macho Man III", eine Fortsetzung des Trash-Kultstreifens aus den 1980ern, abschließen.

Im vergangenen Juni musste Althof bereits mit einer Verletzung kämpfen. Bei der Gartenarbeit und einem Sturz von der Leiter zog er sich einen Bänderriss am Knie zu. Danach musste er auf Krücken und mit einer Schiene am Bein gehen. "Es hätte alles noch viel schlimmer ausgehen können. Ich habe Glück im Unglück gehabt", sagte er damals der "Bild".

Peter Althof nahm 2022 an der 15. Staffel des RTL-Dschungelcamps teil und wurde Fünfter. Als Personenschützer machte er sich durch seine Kunden einen Namen. Zu ihnen zählten bereits Michael Jackson (1958-2009) oder Claudia Schiffer (52). Der ehemalige Kickbox-Europameister wurde zudem mit seiner Hauptrolle in der Kultfilm-Reihe "Macho Man" bekannt.