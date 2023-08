Die spanischen Royals genießen sichtlich ihre Familienzeit auf Mallorca. Zu einem gemeinsamen Dinner erschienen sie in sommerlichen Looks.

Die spanische Königsfamilie weilt derzeit auf Mallorca. Am vergangenen Samstagabend veranstalteten Königin Letizia (50) und König Felipe (55) mit ihren beiden Töchter Leonor (17) und Sofia (16) sowie Sophia von Griechenland (84) und deren Schwester Irene von Griechenland (81) in Palma ein Familiendinner. Dabei begeisterten sie in ihren sommerlichen Outfits.

Roter Hingucker

Für den Besuch eines vor wenigen Wochen eröffneten Restaurants griff insbesondere Letizia zu einem farbenfrohen Outfit. Das schulterfreie Midi-Neckholder-Kleid in knalligem Rot ließ die Ehefrau von König Felipe besonders strahlen. Ihre langen Haare ließ sich die 50-Jährige dazu offen über die Schultern fallen und komplettierte ihren Look mit Riemchen-Sandalen und einer rot-weiß gemusterten Clutch.

Prinzessin Sofia wählte für das Dinner ein knöchellanges, gemustertes Kleid in Beige und Pink und kombinierte dazu cremefarbene Espadrille-Wedges. Prinzessin Leonor erschien in einem dunkelgrünen Kleid mit zartem Muster und finalisierte ihren Look mit einer weißen Clutch und Espadrille-Wedges. Ihre langen Haare ließ sie sich ebenso wie ihre Schwester und ihre Mutter locker über die Schultern fallen. Felipes Mutter Sophia begeisterte in einem weißen Boho-Kleid mit pink-blauem Muster, zu dem sie stilsicher farbenfrohe Ketten, eine blaue Handtasche und blaue Wedges kombinierte.

König Felipe feierte vor dem familiären Abendessen einen besonderen Erfolg. Bei der Segelregatta Copa del Rey in der Bucht von Palma belegte er in seiner Bootsklasse den zweiten Platz. Bei der Siegerehrung überreichte er den Gewinnern der anderen Klassen die Siegertrophäen.

Königin Letizia und König Felipe sind seit 2004 verheiratet und seit Juni 2014 das Königspaar. Zuvor waren Felipes Eltern, der mittlerweile im Exil lebende Juan Carlos I. (85) und dessen Ehefrau Sophia, von 1975 bis 2014 König und Königin von Spanien.