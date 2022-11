Emma Bunton deutet mögliches neues Projekt der Gruppe an

"Baby Spice" Emma Bunton hat angedeutet, dass die Spice Girls über neue Projekte sprechen. "Posh Spice" Victoria Beckham soll dabei sein.

"Baby Spice" Emma Bunton (46) hat bestätigt, dass die Spice Girls nach ihrem Wiedersehen bei Geri Horners 50. Geburtstag etwas planen. Die Gruppe habe "Dinge in der Pipeline", sagte sie in der Sendung "This Morning". Die Band diskutiere Ideen - mit allen fünf ursprünglichen Mitgliedern. Demnach wäre auch "Posh Spice" Victoria Beckham (48) wieder mit dabei, die bei der Tour 2019 noch ausgesetzt hatte.

"Wir treffen uns entweder und sprechen einfach über die Kinder oder wir treffen uns und sprechen über andere Projekte, die wir umsetzen könnten", erzählt Bunton. "Ich denke, es wäre schön, etwas zu machen", sagte sie. "Ich weiß nicht, ob es eine Tournee sein wird, aber es gibt Dinge in der Pipeline, die wir gerne wieder zusammen machen würden - wir alle."

Gespräche über Spice-Girls-Serie

Während des Interviews verriet Bunton auch, dass die Bandmitglieder "in Gesprächen" über eine Dokumentationsserie seien. Es gebe aber noch keine "definitiven" Pläne. Bunton schimpfte über ihre Spice-Girls-Kollegin Mel B (47), die darüber bereits zuvor gesprochen hatte. "Das macht sie immer", meinte Bunton. "Wir müssen ihr sagen: 'Melanie, erzähl es niemandem, während wir diese Diskussionen führen.' Aber ich liebe es, weil sie so aufgeregt darüber ist", gab die Sängerin zu. "Wir lieben diesen Teil von Mel, aber wenn wir wollen, dass etwas ein Geheimnis bleibt, sagen wir es ihr nicht."

Die Spice Girls hatten ihre Fans mit einer Wiedervereinigung auf Geri Horners Geburtstagsparty Anfang des Monats begeistert. Zum 25. Jubiläum von "Spiceworld" war erst im September eine Neuauflage des zweiten Bandalbums angekündigt worden.