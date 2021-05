Zum 25. Jubiläum von "Spice World" sollen die Spice Girls eine Fortsetzung planen. Auch Victoria Beckham könnte Teil des Projekts sein.

25 Jahre nach "Spice World" soll eine Fortsetzung des Spice-Girls-Films in Planung sein. Wie die britische Boulevardzeitung "The Sun" berichtet, soll die Girlband mit einem "bekannten Drehbuchautor" zusammenarbeiten, um 2022 das 25. Jubiläum des Films aus dem Jahr 1997 zu feiern. Möglicherweise könnte auch Victoria Beckham alias "Posh Spice" (47) Teil des Projekts sein, dessen treibende Kraft laut der Zeitung "Ginger Spice" Geri Horner (48) ist. Auch Melanie C alias "Sporty Spice" (47), "Baby Spice" Emma Bunton (45) und "Scary Spice" Mel B (45) sollen mit an Bord sein.

Zuletzt feierte die erfolgreiche 1990er-Jahre-Girlband 2019 ein Comeback in Form einer Tour durch Großbritannien und Irland - jedoch ohne Beckham. Die Designerin stellte auch klar, dass sie kein Teil einer ursprünglich für 2021 geplanten Tour sein werde. Jetzt hoffen ihre ehemaligen Bandkolleginnen aber darauf, Victoria Beckham zumindest für eine Filmfortsetzung gewinnen zu können - schließlich handelt es sich um ein großes Jubiläum. Laut einer Quelle aus der Film-Industrie, die "The Sun" zitiert, befänden die vier sich in Gesprächen darüber, wie man den Jahrestag des Films am besten zelebrieren könne. "Es ist noch ein frühes Stadium der Planung, aber sie sind mit großen Namen aus der Branche in Kontakt. Das beweist, dass sie das Comeback des Films ernst nehmen."