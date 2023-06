Von der Fashionshow zum Mega-Konzert von Beyoncé. "Sowas ist once in a lifetime", schwärmt Mirja du Mont.

Wenn Beyoncé (41) ruft, geben sich auch die Stars die Klinke in die Hand. Moderatorin Frauke Ludowig (59), Ex-Bachelorette Sharon Battiste (31) und Schauspielerin Mirja du Mont (47) besuchten gemeinsam das Konzert des Megastars in Hamburg auf Einladung von Steffen Schraut.

Der Mode-Designer feierte zuvor im Edelfettwerk in Hamburg das 21-jährige Bestehen seiner Marke und den Launch seiner neuen Kollektion Herbst/Winter bei QVC. Anschließend ging es direkt ins benachbarte Volksparkstadion zum Live-Konzert des Superstars.

"Sowas ist once in a lifetime"

"Ein toller Abend. Ich freue mich sehr", schwärmte Sharon Battiste. "Für uns Frauen ist Beyoncé eine Ikone. Megatolle Bühnenshow - sowas ist once in a lifetime", zeigte sich auch Mirja du Mont begeistert.

Seit dem 10. Mai ist Beyoncé auf Welt-Tournee. Insgesamt gibt sie 57 Konzerte, drei davon in Deutschland. Am 15. Juni trat sie bereits in Köln auf. Am 24. Juni folgt ihr letztes Deutschlandkonzert in Frankfurt.

SpotOnNews