"Bauer sucht Frau": Iris Abel braucht wegen Corona einen neuen Job

Die Auswirkungen des Coronavirus sind in allen Lebensbereichen spürbar. Viele Betriebe - ob in der Gastronomie, Friseure oder Kosmetikstudios - müssen schließen. So auch das Hofcafé von Uwe Abel, 53, und seiner Frau Iris Abel, 51. Das beliebte Paar aus "Bauer sucht Frau" musste alle Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Die vorübergehende Schließung hat große Auswirkungen. Kleine Betriebe bangen um ihre Existenz.

Uwe Abel spricht über die Auswirkungen

In einer Videobotschaft an "RTL" erklärt das Paar ihre Situation. Aufgrund der Entscheidung der Bundesregierung mussten auch die Abels ihr Café schließen. Vier Wochen ohne Einnahmen würde die Familie finanziell stark belasten. "Das sind über 10.000 Euro, die ich nicht einnehmen kann", so der 53-Jährige. Seine Frau Iris ist bei ihm angestellt und musste ebenfalls auf Kurzarbeit abgestuft werden.

Iris Abel will sich einen Minijob suchen

Damit sie finanziell auch in den kommenden Wochen abgesichert sind, will Iris sich nun einen Job auf 450-Euro-Basis besorgen. Die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin hat auch schon konkrete Vorstellungen. "Ja und wenn mein Gehalt jetzt weg bricht, habe ich mir überlegt, dass ich mir jetzt noch einen 400-Euro-Job suche und wenn es irgendwo im Drogeriemarkt morgens Regale einräumen ist. Damit tu ich dann auch noch etwas Gutes.

Ein Konflikt, vor dem nun viele Menschen stehen. Die Abels wollen sich von der Coronakrise nicht unterkriegen lassen und sind auf der Suche nach der passenden Lösung, bis sie ihr Hofcafé wieder für Gäste öffnen können.

