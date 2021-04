Günther Jauch ist an Covid-19 erkrankt. Zum zweiten Mal in Folge fällt der Moderator deshalb für seine RTL-Show mit Thomas Gottschalk aus.

Vergangene Woche wurde bekannt, dass Moderator Günther Jauch (64) an Covid-19 erkrankt ist und sich deshalb in häuslicher Quarantäne befindet. Wie der Sender RTL nun bekannt gab, fällt er am kommenden Samstag, den 17. April, zum zweiten Mal für die Sendung "Denn sie wissen nicht, was passiert! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" aus.

Günther Jauch kuriert seine Erkrankung zuhause aus

"Ich bin einer von über 3 Millionen Corona-Infizierten in Deutschland und kuriere meine Covid-19-Erkrankung bis zum Ende der häuslichen Isolierung zu Hause aus", kommentierte Jauch selbst sein erneutes Fehlen. Bezüglich der Entlassung aus der häuslichen Isolierung gelten die Regeln des Robert Koch-Instituts. Demnach ist sie frühestens 14 Tage nach Ausbruch der Krankheit möglich. Außerdem dürfen seit mindestens 48 Stunden keine Krankheitsanzeichen mehr vorliegen, Covid-19-Symptome müssen sich nachhaltig gebessert haben. Vor der Entlassung wird ein Antigen-Schnelltest oder PCR-Test durchgeführt.

"Denn sie wissen nicht, was passiert!": Ersatz für Günther Jauch noch streng geheim

Günther Jauch, der zunächst gehofft hatte, seine Quarantäne am Freitag, den16. April, beenden zu können, hatte sich vergangenen Samstag, den 10. April zum ersten Mal seit 31 Jahren krankmelden müssen. Bei "Denn sie wissen nicht, was passiert!" wurde er allerdings gleich durch eine ganze Reihe bekannter Frauen ersetzt: Sonja Zietlow (52), Motsi Mabuse (40), Laura Wontorra (32), Lola Weippert (25), Frauke Ludowig (57), Evelyn Burdecki (32), Victoria Swarovski (27) und Amira Pocher (28). Alle acht trugen Fotomasken mit Jauchs Gesicht und wurden nach und nach demaskiert.

Wer den 64-jährigen Moderator diese Woche in der Live-Show ersetzt, will RTL erst in der Sendung verraten. Jauch selbst wird erneut per Video-Schalte dabei sein. Los geht's am Samstag ab 20:15 Uhr.