Hans Sigl: Möchte er Florian Silbereisens Nachfolger werden?

Seit 2008 verkörpert Hans Sigl, 50, die Rolle des Martin Gruber in der Serie "Der Bergdoktor". "Ich spiele diese Rolle nach wie vor sehr gern und genieße die Drehzeit in vollen Zügen," verriet der gebürtige Österreicher in einem Interview mit der "Prisma". Doch offenbar gibt es noch ein ganz anderes Projekt, das Hans Sigl reizt.

Laut der "Freizeitwoche“ kann sich "der Bergdoktor" vorstellen, eine Rolle im "ZDF-Traumschiff" zu übernehmen. Und zwar die Hauptrolle! Wird Hans Sigl Florian Silbereisen, 38, als Kapitän etwa ablösen? Gut möglich! Allerdings erst in 20 Jahren. "Wenn ich Mitte 70 bin, dann mach ich das“, so der 50-Jährige. Florian Silbereisen steht also in nächster Zeit erst einmal keine Konkurrenz ins Haus.

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.