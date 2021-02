Massimo Sinató gewährt auf Instagram einen Blick auf seinen Bruder Pietro.

Massimo Sinató, 40, teilt bei Instagram jetzt ein Foto aus seiner Kindheit. Anlass ist eine Frage-Antwort-Runde. Ein Fan will vom "Let's Dance"-Star wissen, ob er denn Geschwister hätte. Nur wenige wussten bislang, dass er einen älteren Bruder namens Pietro hat. Und den zeigt uns der Ehemann von Rebecca Mir, 29, jetzt in den sozialen Medien.

Das ist der Bruder von Massimo Sinató

Was für ein süßer Schnappschuss, der erkennen lässt, was für ein inniges Verhältnis Massimo und Pietro haben. Ein Schicksalsschlag hat die Geschwister noch enger zusammengebracht. Die Mutter der beiden Männer starb an Lungenkrebs. "Die letzten Worte meiner Mutter waren, dass ich nicht traurig sein muss, wenn sie geht, weil wir uns wiedersehen", erzählte Massimo Sinató unter Tränen in der VOX-Sendung "The Story of My Life". Trost gibt Massimo nicht nur seine Frau Rebecca, sondern auch sein Vater. Wie Massimo Sinatós Bruder Pietro wird sicher auch er die kleine Familie mit Kräften unterstützen.

Dieses süße Kinderfoto postet Massimo Sinató auf Instagram. © instagram.com/massimo__sinato

Dieser Artikel ist vorab auf GALA.de erschienen.

Verwendete Quellen:instagram.com