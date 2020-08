View this post on Instagram

Home is where the heart is ♥️ @carlsongdog Ihr Lieben! Nun ist es offiziell. Die Produktion hat sich vorbehalten so lange mit den Informationen zu warten, da durfte ich leider nicht vorgreifen - es darf ja nicht zu viel verraten werden von den aktuellen Folgen. Deshalb heute erst ein riesen großes Danke an Euch - Ihr treuen ‚Sturm der Liebe’ Fans! Es war mir eine ganz, ganz große Freude mit Euch zusammen das Leben der Natascha Schweitzer zu teilen. Es waren wunderbare stürmische Jahre - aber jetzt freue ich mich wirklich sehr, neue Wege einzuschlagen, mich neuen Herausforderungen zu stellen. Ich werde Euch natürlich auch weiterhin teilhaben lassen. Bleibt gesund! Eine große Umarmung von Eurer ♥️ Melanie