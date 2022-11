"The Crown" Spannende Fakten hinter den Kulissen der Erfolgsserie

Matt Smith wäre fast am Set schwer verunglückt

Schon in der ersten Staffel hatte Schauspieler Matt Smith beim Dreh von "The Crown" eine Nahtoderfahrung: In einer Szene der königlichen Tour in Afrika wurde Smith gebeten, auf ein Pferd zu steigen und herum zu traben. "In meiner Dummheit stieg ich auf das Pferd und galoppierte herum und dann ging das Pferd – das ein bisschen übermütig war – einfach los", sagte der Darsteller im Interview bei "The Graham Norton Show".



"Ich versuchte mich an einem Ast festzuhalten und alle schrien: 'Oh mein Gott, nicht an den Ast fassen!' Also bin ich unter dem Ast durch und dann eine Kluft hinuntergeritten." Der Schauspieler sei damals sehr verängstigt gewesen. "Als es auf eine Zebraherde zu galoppierte, packte ein großer Mann es an den Zügeln und rettete mir das Leben." Besonders ärgerlich: Die eigentlich geplante Szene wurde geschnitten und ist nicht einmal in der ersten Staffel zu sehen.

