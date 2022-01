1992 gab sich das allererste Paar in der RTL-Show "Traumhochzeit" das Jawort. Knapp 30 Jahre hielt die Ehe der beiden, kurz vor ihrem Hochzeitstag haben sie sich getrennt.

Vor den Augen eines Millionenpublikums ließen sich Susanne und Josef Speer in der ersten Sendung von "Traumhochzeit" am 19. Januar 1992 vom Standesbeamten Willi Weber trauen. Die damals 21-jährige Kosmetikerin und der zehn Jahre ältere Elektriker hatten sich zuvor während der Spielshow, die RTL am Sonntagabend ausstrahlte, gegen die zwei anderen verliebten Paare durchgesetzt, um sich am Ende in der Sendung das Jawort zu geben.

Josef Speer erinnert sich an seine "Traumhochzeit"

"Das war mega", schwärmt Josef Speer im Gespräch mit "t-online" auch heute noch von der Trauung, deren Kosten RTL übernahm. In einem schwarzen Anzug mit roter Fliege heiratete er seine Susanne in einem mit Spitze verzierten Brautkleid mit Puffärmeln und Blumenkranz im Haar. "Es war alles super, es hat einfach gepasst."

30 Jahre sollte ihre Ehe halten, nun jedoch hat sich das Paar getrennt. "Wir haben uns im Dezember scheiden lassen", erklärt er. Der Grund für die Trennung nur einen Monat vor ihrem 30. Hochzeitstag ist traurig. "Ich muss ehrlich sagen: Ich bin fremdgegangen", gesteht Josef Speer. "Daraufhin hat mich meine Ex-Frau an die frische Luft gesetzt. Das war einzig und allein meine Schuld."

Er verliebte sich in eine andere Frau

Er hatte sich im Skiurlaub im März 2019 in eine andere Frau verliebt. "Das war wie ein zweiter Frühling für mich – mit fast 60 Jahren", erklärt er. Er und Ehefrau Susanne hatten "nur noch nebeneinanderher gelebt". So sehr er seinen Seitensprung manchmal auch bereue, so freut er sich aber auch auf seine zweite Hochzeit, die schon bald anstehen soll. Die wird allerdings nicht wieder im Fernsehen stattfinden, sondern "eher klein, was auch immer Corona-konform ist", so Josef.

Auch "Traumhochzeit"-Moderatorin Linda de Mol, 57, gab erst vor wenigen Tagen ihre Trennung bekannt. Nachdem Musiker Jeroen Rietbergen, 50, sexuelle Kontakte zu Frauen aus der Talentshow "The Voice of Holland" gestanden hatte, zog die gebürtige Niederländerin nach 14 Jahren Beziehung die Reißleine.

