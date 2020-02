"Wo soll das noch hinführen?" Klare Worte von Alena Gerber gegen Laura Müller

View this post on Instagram

wie schon in meiner Story erwähnt, danke ich euch dass ihr meine Message, ich nenne es gar einen kleinen Denkanstoß, so wunderbar verbreitet und teilt. Instagram soll wieder Spaß machen und kein Ort sein der uns unter Druck setzt und unsere junge Generation volle Kanone in ein völlig verzerrtes (Frauen-)Bild schlittern lässt. Natürlich kann ein Jedermann Bilder posten die ER für schön hält, das hier ist schließlich eigentlich nichts anders als ein virtuelles Fotoalbum. Aber dann lasst das gefälligst auch wirklich zu, und hört auf Menschen schon in jungen Jahren in Schubladen zu stecken, à la “du bist nicht erfolgreich, du hast kaum Likes.” oder “das Foto ist langweilig, die Farben sind nicht hellrosabeige Instagramfiltermäßig, wie unprofessionell ist denn bitte dein Feed?” (Fun Fact: Genau diese Aussage hat eine Kollegin Tatsache mal über mein Profil getätigt🙉).. ich wäre total dafür dass die Sichtbarkeit der Likeangaben auch in Deutsch abgeschafft wird, und halte das für einen guten Schritt in die richtige Richtung. Vielleicht (er)lernen wir dann alle wieder über eigenes Empfinden für Schönheit zu entwickeln, und hinterlassen unser Herz auf der Seite des Mädchens, die auch im wahren Leben ein gutes hat, auch wenn ihre Bilder nicht perfekt sind. Eure Alena (Anzeige wegen Markierung)