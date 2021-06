Olympionike Alex Pullin kam vor einem Jahr bei einem tragischen Unfall ums Leben. Jetzt erwartet seine Freundin Ellidy Vlug ein Baby – von ihm!

Es klingt unwirklich, aber es ist wahr: Ellidy Vlug ist schwanger von ihrem vor einem Jahr verstorbenen Freund. Allex Pullin ist bei einem Unfall vor einem Jahr im Alter von 32 Jahren ums Leben gekommen. Dass er posthum Vater werden wird, hätte ihn mehr als erfreut, da ist sich seine Freundin sicher.

Alex Pullin wird nach seinem Tod Vater

"Bubba Chump kommt diesen Oktober. Dein Dad und ich haben jahrelang von dir geträumt, Kleiner", schreibt Ellidy unter zwei Fotos, auf denen sie ihren wachsenden Babybauch wunderschön in Szene setzt. Mit ihrem Posting verkündet die Australierin ihre Schwangerschaft. Das Besondere: Der Vater ihres ungeborenen Babys ist tot. Der Ex-Snowboardweltmeister starb beim Speerfischen vor der Küste von Queensland in Australien. Ein Drama für Alex' Familie, allen voran seine Freundin Ellidy.

"Ich war mir noch nie so sicher"

Ellidy schreibt in ihrem Posting weiter, dass sie und Alex schon einige Zeit versucht hätten, ein Baby zu zeugen, bevor das Schicksal zuschlug. "Als mein Liebster seinen Unfall hatte, hielten wir alle an der Hoffnung fest, dass ich in diesem Monat schwanger sein würde. Wir hatten versucht, ein Baby zu bekommen. Eine künstliche Befruchtung stand auf dem Plan." Doch Ellidy war nicht schwanger. Ihren Traum von einem Baby mit Alex wollte sie trotz des dramatischen Schicksalsschlags nicht aufgeben. Und so entnahmen britische Ärzte dem Snowboarder nach seinem Tod Spermien, wie RTL berichtet. Die ließ sich die Australierin einpflanzen. Jetzt ist sie schwanger mit dem Baby von ihrem verstorbenen Freund.

Zu dieser besonderen Situation schreibt Ellidy: "Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich das allein in Angriff nehmen würde." Und dennoch: Ellidy ist sich ihrer Entscheidung absolut sicher: "Ich war noch nie so sicher und aufgeregt über etwas in meinem ganzen Leben."

"Mom and Dad"

Nur wenig später postet sie ein weiteres Foto, das sie mit Alex zeigt. Es ist in schwarz-weiß gehalten, dazu schreibt sie: "Mom and Dad". Ihre über 71.000 Follower:innen freuen sich für Ellidy und Alex, beschreiben das Wunder in Ellidys Bauch als "größtes Geschenk".

