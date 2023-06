Amanda Seyfried hält den Großteil ihres Privatlebens von der Öffentlichkeit fern. Doch nun überraschte der Hollywoodstar ihre Fans mit einen privaten Schnappschuss ihrer vierköpfigen Familie auf Instagram.

Es ist eine Aufnahme mit Seltenheitswert: Auf Instagram hat US-Schauspielerin Amanda Seyfried, 37, ein Bild ihrer vierköpfigen Familie veröffentlicht. Ihr zweites Kind, der mittlerweile zweijährige Söhnchen Thomas Jr., befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in ihrem Bauch.

Amanda Seyfried: Seltener Familienschnappschuss

Nur selten gewährt Amanda Seyfried private Einblicke und öffnet die Türen zu ihrem urigen Farmhaus in den Catskill Mountains, einem Urlaubsparadies vor den Toren New Yorks. Nun machte der Hollywoodstar, bekannt aus den Kino-Hits "Mamma Mia!" und "Das Leuchten der Stille", eine Ausnahme. Auf ihrem Instagram-Account teilt Seyfried ein Familienfoto, auf dem ihre Liebsten zwischen Heuballen posieren.

Während ihr Schauspieler-Ehemann Thomas Sadoski, 46, sie ganz verliebt anschaut, vergräbt Amandas erstes Kind, die 2017 geborene Tochter Nina, das Gesicht tief in ihr Kuscheltier. Wie passend, denn der Darstellerin ist es wichtig, die Privatsphäre ihrer Kinder zu schützen. Daher zeigt sie die Gesichter nicht öffentlich. Sohn Thomas Jr. war da noch nicht geboren, lässt sich aus Amandas Überschrift "Als der Junge noch drinnen war" entnehmen.

Gemeinsame Auftritte mit Ehemann Thomas

Mit ihrer großen Liebe zeigt sich die 37-Jährige hingegen regelmäßig auf den roten Teppichen, wie zuletzt bei der Premiere ihrer Psychothriller-Serie "The Crowded Room".

Amanda Seyfried mit Ehemann Thomas Sadoski bei der Premiere ihrer Serie "The Crowded Room" am 1. Juni 2023 in New York. © Jose Perez/Bauer-Griffin / Getty Images

Kurz nach ihrer Trennung von Schauspielkollege Justin Long, 45, – sie waren von 2013 bis 2015 ein Paar – lernte Amanda Seyfried während ihrer Zeit beim Off-Broadway-Stück "The Way We Get By" Thomas Sadoski kennen. Im März 2017 gab sich das Paar bei einer privaten Zeremonie in Kalifornien das Jawort, nur wenige Tage vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter.

Verwendete Quelle: instagram.com

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.