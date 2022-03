Amira Pocher So sind die Rollen im Hause Pocher verteilt

Bei "Let's Dance" legt Amira Pocher aktuell jeden Freitag eine flotte Sohle aufs Parkett. Ist sie im Haushalt auch so aktiv oder kümmert sich dort vor allem Ehemann Oli?

"Does he wash up?" Bei dieser Liedzeile hat Amira Pocher so richtig Spaß! Singend und mit sichtlich guter Laune legt sie gemeinsam mit Profi-Tanzpartner Massimo Sinató einen Jive auf die Tanzfläche, der sich wortwörtlich gewaschen hat. Der Wischmopp fegt bei ihrer Performance mit übers Parkett. Und wie sieht das im Haushalt mit Oli aus?

Amira Pocher: "Da müssen wir Frauen schon immer hinter her sein"

Wer wischt denn im Hause Pocher den Boden oder kümmert sich um das Herausstellen der Mülltonnen zum richtigen Zeitpunkt? In Sachen Tanzen beweisen Amira und Profi Massimo Sinató jeden Freitag um 20:15 Uhr bei "Let's Dance" bei RTL aufs Neue, dass sie das richtige Gefühl für das perfekte Timing haben. Wie es in den Haushalten ihrer Familien so aussieht, erfahrt ihr im Video.

Verwendete Quelle: RTL.de