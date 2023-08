In der neuen Podcast-Folge von "Die Pochers" zeigte sich Amira Pocher entsetzt vom Verhalten ihres Mannes und geigte ihm ordentlich die Meinung.

Dass sich Amira Pocher, 30, und Oliver Pocher, 45, gerade in einer Ehekrise befinden, ist kein Geheimnis. Offen und ehrlich gestanden sie bereits vor Wochen in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers", dass die derzeitige Phase in ihrer Beziehung schwierig sei. Dass beide vor kurzem auch noch ohne ihre Eheringe gesichtet wurden, heizte die Gerüchteküche natürlich noch weiter an.

Amira Pocher: Olivers Verhalten ist widersprüchlich

Doch zumindest reden die Pochers noch ausgiebig miteinander in ihrem Podcast. In der neuesten Folge gab es allerdings wieder eine hitzige Diskussion. Grund für die Unstimmigkeit der beiden: Oliver ist auf ein Rammstein-Konzert gegangen, obwohl die Band gerade heftig in der Kritik steht und sich auch schon der Comedian negativ bezüglich Frontmann Till Lindemann, 60, und Co. äußerte. Amira empfindet es in dem aufgezeichneten Gespräch "widersprüchlich", dass ihr Mann nun doch einen Gig der Band besuchte. "Fand ich komisch. Muss ich dir ehrlich sagen", kritisierte die TV-Moderatorin.

Manchmal verstehe ich dich nicht. Aber ja, so bist du halt. Es ist halt sehr oft so, dass du Dinge kritisierst und dann doch aber selber das machst.

Oliver Pocher wiegelte ab und relativierte seinen fragwürdigen Konzertbesuch. Am Ende müsse eben ein Gericht entscheiden, so der Sinneswandel des Komikers. Doch seine Frau lässt nicht locker und lässt ihn mit dieser Meinung nicht davonkommen. "Wir haben uns ja hier darüber unterhalten und du hast dich auch darüber aufgeregt", verteidigte sie ihren Standpunkt knallhart. Am Ende erklärte Oliver Pocher: "Alles, was da stattgefunden hat, wird aller Voraussicht nach stimmen. Kann man moralisch verwerflich finden, aber strafrechtlich ist es kein Fall. Es gibt zu jeder Geschichte die andere Seite. Auch Xavier Naidoo kann auftreten, auch Michael Wendler kann auftreten."

Jeder muss selbst entscheiden, ob er noch zu einem Konzert von Rammstein gehen möchte, oder eben nicht. "Es hat für mich nur keinen Sinn ergeben in dem Moment. Man kann ja nicht sagen, find ich irgendwie krass und verwerflich und dann aber dahingehen", befand Amira Pocher und verteidigte ihre Meinung vehement.

Vielleicht sind sich die Pochers bei vielen Themen uneins, aber zumindest gehen die beiden in ihrem gemeinsamen Podcast in den Austausch miteinander und hören einander zu.

Verwendete Quellen: Die Pochers!, bild.de

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.

lsc