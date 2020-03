Huch! Amy Schumer lässt die Hosen runter und zieht blank

Wir alle befanden uns schon einmal in dieser Situation. Eine lange Autofahrt steht bevor und plötzlich muss man aufs Klo. An der letzten Raststätte ist man gerade erst vorbei gerauscht und von der nächsten fehlt weit und breit jede Spur. Die Blase fängt an zu rebellieren, langsam wird es brenzlich. "Wenn die nächste Ausfahrt nicht gleich kommt, greif ich zur Flasche", schießt es einen durch den Kopf. Es gibt nur noch einen Ausweg – und den musste auch Amy Schumer ergreifen.

Nur keine Scham

Amy Schumer lässt sich nicht lumpen – der Waldrand muss dran glauben. Da parkt sie, öffnet beide Autotüren als Sichtschutz, zieht blank und lässt entspannt laufen. Was eine Erleichterung! Den Schnappschuss, der die lustige Szene einfängt, teilt sie anschließend mit ihren Fans auf Instagram. "Ist der Internationale Frauentag vorbei"?, fragt sie in der Bildunterschrift ironisch. Ja, ganz ladylike ist das Ganze nicht, aber die Komikerin ist sich eben für nichts zu schade. Wenn Frau muss, dann muss sie.

Das Netz lacht sich schlapp

Ihre Kommentarboxen explodieren vor lachenden Emojis. Auch Natalie Portman und Michelle Pfeiffer finden es zum Brüllen. Schließlich kann jede Frau von dieser Situation ein Liedchen singen. "Been there, done that", schreibt ein Fan unter den Beitrag. Auf Deutsch: "Das kenne ich auch". Ja, wir haben es alle schon mal erlebt und spätestens jetzt wissen wir: Man muss es einfach mit Humor nehmen.

Wer ist Amy Schumer – Daten und Fakten

Amy Schumer ist amerikanische Stand-up-Comedian, Schauspielerin und Drehbuchautorin.

2016 bekam sie den Emmy-Award für ihre Serie "Inside Amy Schumer".

Sie wurde am 1. Juni. 1981 in New York geboren.

Seit 2018 ist sie mit Chris Fischer verheiratet. Im Mai 2019 bekamen sie eine Tochter.

verwendete Quelle: Instagram