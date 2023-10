Die US-Sängerin Anastacia und Moderator Patrice Bouédibéla zeigten sich turtelnd auf der Bühne einer Charity-Gala in Berlin. Lässt etwa das frühere Traumpaar seine Liebe wiederaufleben?

Es wäre die Überraschung des Jahres: Anastacia, 55, und Patrice Bouédibéla, 48, haben bei einem Event in Berlin heftig miteinander geflirtet. Feiern die US-amerikanische Sängerin und der MTV-Moderator, die vor 18 Jahren schon mal ein Paar waren, etwa ein Comeback ihrer Liebe?

Anastacia und Patrice flirten auf der Bühne

Die Bilder sprechen Bände: Bei der "12. Laughing Hearts Charity Gala" am Samstag, 14. Oktober, im Grand Hyatt Hotel in der deutschen Hauptstadt standen Anastacia und Patrice gemeinsam auf der Bühne, warfen sich vor den Augen der Zuschauer:innen liebevolle Blicke zu.

Patrice hält die "I'm Outta Love"-Interpretin sanft im Arm, gibt ihr am Ende ein vertrautes Küsschen und scheint ihr etwas ins Ohr zu flüstert, woraufhin diese hingebungsvoll lächelt ... Zwischen den beiden besteht offenbar immer noch eine große Anziehungskraft.

Von 2004 bis 2006 waren sie ein Liebespaar

Anastacia und Patrice waren schon mal vor knapp zwei Jahrzehnten zusammen. Sie lernten sich 2004 bei der Echo-Verleihung kennen und verliebten sich ineinander. Nur ein Jahr zuvor war bei der Sängerin erstmals Brustkrebs diagnostiziert worden. Die Krankheit konnte sie damals mithilfe von Bestrahlungen und einer Operation besiegen. Doch die Beziehung mit Patrice ging schon nach 16 Monaten in die Brüche, das Paar trennte sich 2006.

Dennoch blieben die beiden miteinander verbunden: Als Anastacia 2013 erneut an Brustkrebs erkrankte, war es Patrice, der ihr in dieser schweren Zeit zur Seite stand. "Er ist nicht nur ein Freund", dankte die Musikerin damals auf Twitter ihrem Ex für die Unterstützung. Ob die tiefe Verbundenheit und enge Freundschaft ihre Liebe wieder neu entfacht hat?

Verwendete Quelle:actionpress.de

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.