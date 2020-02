Andrea Berg: Traurige Nachricht für ihre Fans

Andrea Berg hatte sich so gefreut, doch schweren Herzens musste sie nun das Konzert absagen. Grund dafür war das Orkantief "Sabine" und so fand das Konzert für den 09.02.2020 in Halle (Westfalen) auf Anordnung der Behörde nicht statt. "Die Sicherheit aller Beteiligten steht aber immer über allem. Deshalb unterstütze ich nach den Wetterprognosen die Entscheidung der Behörden, unser Konzert aufgrund des Orkantiefs Sabine nicht stattfinden zu lassen", erklärte die Sängerin ihren Fans auf Facebook.

Sicherheit geht vor

Genau wie ihre Fans habe sich Andrea Berg unglaublich auf den Auftritt gefreut, doch: "Keine Show der Welt ist es wert, ein Risiko für Leib und Leben der Besucher und Helfer einzugehen!". Der Aufbau der Bühne soll nahezu fertig gewesen sein, teilte das Management mit. Doch dann musste das Team wieder mit dem Abbau beginnen. Wie schade!

Den Kartenpreis gibt es zwar an den Vorverkaufsstellen, an denen die Tickets erworben wurden, rückerstattet, trotzdem haben die Fans gemischte Gefühle. Einerseits sind sie traurig und enttäuscht, andererseits können sie auch den Grund nachvollziehen. "Wir hatten uns auch schon riesig darauf gefreut und waren hin und hergerissen, was wir machen. Wir hätten Dich so gerne heute Abend gesehen, aber haben auch gehofft, dass die Veranstaltung abgesagt wird!", schreibt ein Fan. "Das ist die richtige Entscheidung, denn die Sicherheit geht vor. Jeder versteht das auch. Schade natürlich für jeden, der schon angereist ist oder auf dem Weg war", schreibt eine andere auf Facebook. Schön ist doch, dass Andreas Fanbase so verständnisvoll ist.

Wer ist Andrea Berg? – Daten und Fakten

Andrea Berg ist deutsche Schlagersängerin.

Sie wurde am 28. Januar. 1966 geboren.

Seit 2007 ist Andrea Berg mit Ulrich Feber verheiratet.

Zu ihren bekanntesten Songs zählen unter anderem "Du hast mich tausend Mal belogen“ und "Ich werde lächeln wenn du gehst".

Verwendete Quelle: Facebook