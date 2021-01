Andrea Berg feierte am 28. Januar ihren 55. Geburtstag. Wir verraten euch, mit wem die Schlagerkönigin ihr kleines Jubiläum verbracht hat und welche drei Auftritte der Sängerin ihre wohl emotionalsten der vergangenen beiden Jahre waren.

Damit hätte die gelernte Krankenschwester Anfang der 90er wohl nicht gerechnet: Andrea Berg hat eine solide Karriere als eine der erfolgreichsten deutschen Schlagersängerinnen hingelegt. Am 28. Januar feierte die gebürtige Krefelderin ihren 55. Geburtstag. Eine Zahl, die man der Schlagerkönigin wirklich nicht ansieht.

Dass Andrea Berg topfit ist und großartige Bühnen-Shows bietet, hat die Sängerin erst bei ihrer Mosaik-Tour bewiesen, die im kommenden März fortgesetzt werden soll. Bis dahin lässt sie es ruhig angehen. Das gilt auch für ihren Geburtstag.

Andrea Berg: Der 55. Geburtstag mal anders

Wie ihr 55. aussah, davon zeigt Andrea einen kleinen Eindruck bei Instagram. Auf dem Selfie ist sie gemeinsam mit ihrem Mann Uli zu sehen, per Filter hat sie sich ein lustiges Partyhütchen aufgesetzt. Von den Glückwünschen ihrer Fans ist die Sängerin "tief berührt".

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

In diesem Jahr ist eben alles anders. Die Coronapandemie geht an Andrea Berg nicht spurlos vorbei, sie leidet wie auch andere Künstler darunter, zur Zeit nicht auftreten zu dürfen. Doch die Hoffnung bleibt, dass die Sängerin dieses Jahr wieder auf der Bühne steht. Bis dahin freuen wir uns über die wunderbaren Momente, mit denen uns die Schlagerkönigin in den letzten beiden Jahren berührt hat.

Das waren Andrea Bergs emotionalsten Auftritte

1. "Ein Herz für Kinder"-Gala

Eine in Tränen aufgelöste Schlagerqueen – so sieht man Andrea Berg selten. Bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala im Dezember 2019 konnte sie ihre Rührung nicht verbergen. Der Grund für ihre starken Emotionen war Tochter Lena-Marie, 22. Bei der Gala präsentierte die Schlagersängerin ihren Song "Geh deinen Weg" – und dabei blieb kein Auge trocken. Vor allem bei der Sängerin selbst nicht. "Geh deinen Weg" ist ein gesungener Brief an Andrea Bergs Tochter Lena-Marie und damit eins ihrer persönlichsten Lieder. Er handelt vom Loslassen und dass man als Elternteil irgendwann einfach akzeptieren muss, dass die Schützlinge flügge werden. Zu viel für die sonst so taffe Powerfrau. Auf der Bühne wurde Andrea Berg von ihren Emotionen übermannt und weinte bittere Tränen.

Lena, Andrea Berg, Johannes B. Kerner bei "Ein Herz für Kinder" © Shutterstock

2. "Adventsfest der 100.000 Lichter"

Auch beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" im November 2020 hatte Andrea Berg einen emotionalen Auftritt, bei dem der Sängerin die Tränen kamen. Nachdem sie ihr Lied "Das Wunder des Lebens" gesungen hatte, konnte sie im Gespräch mit Gastgeber Florian Silbereisen, 39, nicht mehr an sich halten. Das Lied habe sie vor fast zwei Jahren geschrieben, "als Dankeschön", erklärte sie zu ihrem Song. Und in dieser Zeit jetzt "merkst du auf einmal, dass es plötzlich klick macht", fügte sie in Hinblick auf die Coronakrise hinzu: "Warum beschweren wir uns immer nur über Sachen, die wir nicht haben. Anstatt uns dafür zu bedanken, was wir erhalten können, was wir haben, den Sonnenaufgang, Freunde, treue Gefährten", so Berg.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

3. "Mosaik"-Tourauftakt – und plötzlich taucht ER auf

Im Januar 2020 feierte Andrea Berg den Auftakt ihrer "Mosaik"-Tour. Doch noch bevor das Konzert in der König-Pilsener-ARENA Oberhausen beginnen konnte, gab es noch ein Wiedersehen mit einem anderen Künstler. Unter das Publikum hatte sich nämlich ein weiterer Star gemischt: Musikproduzent DJ Bobo. Der Schweizer war maßgeblich an der Vorbereitung des Events beteiligt. Der 52-Jährige ist ein treuer Freund und enger Begleiter der Sängerin. Seit Jahren ist er an den Konzerten der gebürtigen Krefelderin beteiligt.

Wir beglückwünschen eine einzigartige Künstlerin: Alles Gute zum Geburtstag, Andrea Berg!

Verwendete Quelle: instagram.com, bild.de, news.de