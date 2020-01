Andreas Gabalier zieht sich zurück und das ist der Grund

Beruflich kann der 35-Jährige stolz sein, denn 2019 war ein sehr erfolgreiches Jahr für den Musiker. Trotzdem musste er privat ein paar Rückschläge einstecken. Da war das Liebesaus mit seiner Ex-Freundin Silvia Schneider (37) – seit September gehen sie getrennte Wege. Immerhin war er mit der Moderatorin sechs Jahre zusammen.

Und auch eines seiner Konzerte musste Andreas letztes Jahr schweren Herzens absagen, da er wegen Verdacht auf Lebensmittelvergiftung im Krankenhaus lag.

In einer Facebook-Videobotschaft an seine Fans bedankte sich Andreas dennoch für ein tolles und erfolgreiches 2019 und sorgte am Ende für eine kleine Überraschung, womit die Zuschauer wohl nicht gerechnet haben.

Ich werde mich ein bisschen zurückziehen die nächsten Monate. Ich möchte ins Studio, um zu schreiben, dass es irgendwann auch wieder etwas Neues gibt.

Puh, große Erleichterung! Seine Fans werden sich wohl sehr über seinen persönlichen Plan für 2020 gefreut haben und sind nun sicherlich gespannt, welche musikalischen Neuheiten sie bald von ihm zu hören bekommen. Und wir können es natürlich auch kaum abwarten! Seine Ex-Freundin Silvia erwähnte er übrigens in seinem Jahresrückblick nicht.