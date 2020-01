Angelina Heger – so leidet sie in der Schwangerschaft

View this post on Instagram

Tadaaaaa☺️ Da ist sie😍Die Torte fur meine Oma zum 80.Geburtstag mit ihrer Lieblingsfüllung 🎈 Leckere Mandelböden, mit einem selbst gemachtem Vanillepudding und Pfirsichen. Für einen Crunch war keine Zeit mehr 😂 Ps: ich seh etwas fertig aus 😂hatte nur irgendwas um die 2 1/2 Std Zeit. Wie findet ihr sie 😍?