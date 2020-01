Angelina Heger: Neues Schwangerschaftsbild übertrifft alle anderen

Voll im Baby-Glück

Wer sich schon immer gefragt hat, was die Leute meinen, wenn sie von Schwangerschafts-Glow reden, muss sich nur Angelina Heger anschauen. Glückselig strahlt sie auf ihren Schwangerschaftsbilder in die Kamera. Und das aktuelle hat uns besonders entzückt. Zu sehen ist Sebastian Panneck, wie er das kleine Babybäuchchen fest in seinen Händen hält und seiner Freundin dabei einen Kuss auf die Wange gibt. Wir schmelzen dahin!

"Der Bauch ist so mini"

Auch die Fans sind begeistert und können es nicht abwarten, mehr über das Baby im Bauch zu erfahren: "Wann verratet ihr das Geschlecht?“, will ein Fan wissen. Keine Sorge, lange dauert es nicht mehr, bis sie das Geschlecht preisgeben. Angelina verrät, dass sie spätestens nächste Woche die Bombe platzen lassen will. So aufregend! Natürlich wird nichts von den Fans außer Acht gelassen. Auch die Größe des Bauchs wird mächtig unter die Lupe genommen. "Der Bauch ist sooooo mini. Wahnsinn 6 Monate dachte ich platze bald. Aber der wird schon noch groß warte ab“, gibt ein Follower zu.

Ob große oder kleine Kugel, jeder Körper verhält sich während der Schwangerschaft individuell und jeder Bauch wächst unterschiedlich schnell. Nur ein Schwangerschaftsklischee erfüllt Angelina tatsächlich. Seitdem das Baby in ihr wächst, steht sie total auf saure Gurken, verrät sie in ihrer Story – der Klassiker!

Das ist Angelina Heger – Daten und Fakten

Angelina wurde am 4. Februar 1992 in Berlin geboren.

Berühmt wurde sie 2014 als Kandidatin bei "Der Bachelor" – und wurde Zweite.

2015 war sie als Kandidatin im RTL-Dschungelcamp, doch sie verließ die Show freiwillig.

Seit Sommer 2019 ist Angelina mit Sebastian Pannek zusammen, der 2017 "Der Bachelor" war. Das Pärchen erwartet 2020 ihr Baby.

verwendete Quellen: Instagram