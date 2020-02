Mädchen oder Junge? Angelina Heger verrät das Geschlecht ihres Babys!

Es ist eine der spannendsten Fragen einer jeden Schwangerschaft: Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Alle Eltern warten gespannt auf die große Enthüllung – und bei Promi-Eltern warten auch gleich all ihre Fans mit. Kein Wunder, dass Influencerin Angelina Heger (28) und Ex-Bachelor Sebastian Pannek (33) beschlossen haben, das Geschlecht ihres Babys zu Angelinas Geburtstag am 4. Februar ganz groß auf YouTube zu verraten.

Mini-Prinzessin oder Mini-Prinz?

Schon einen Tag vor der großen Verkündung posteten die beiden ein Bild mit einer Ankündigung auf Instagram. Darauf sind die beiden zu sehen, wie sie zwei Nadeln an einen großen Ballon halten, auf dem "Boy or Girl" zu lesen steht.

Dazu schreiben sie: "GIRL OR BOY💙z👑 Was vermutet ihr ?😍 Morgen an meinem Geburtstag verraten wir es euch endlich 💗💙💗💙ob das tollste Geschenk , was wir je bekommen werden ein 💗 oder 💙 in sich trägt".

Am Tag darauf verrieten die beiden in einer Instagram-Story nicht nur, dass sie zu Angelinas Geburtstag nach Hamburg gefahren waren, um sich das Musical "König der Löwen" anzusehen, sondern auch, dass sie das Geschlecht des Babys in einem Video auf ihrem neuen YouTube-Kanal verkünden würden. Das ist mal Spannung aufbauen!

Es wird ein Junge!

Jetzt ist es endlich raus! Das Baby von Angelina Heger und Sebastian Pannek wird ein Junge! Die künftige Mama und der werdende Papa sind ganz offensichtlich überglücklich und können es kaum erwarten, ihr Baby endlich in ihren Armen halten zu dürfen. Und auch ihre Fans sind völlig aus dem Häuschen. Zu der großen Baby-News häufen sich die freudigen Kommentare. Alle sind im Baby-Fieber!

Das ist Angelina Heger – Daten und Fakten

Angelina wurde am 4. Februar 1992 in Berlin geboren

berühmt wurde sie 2014 als Kandidatin bei "Der Bachelor" – und wurde Zweite

2015 war sie als Kandidatin im RTL-Dschungelcamp, verließ die Show freiwillig

Seit Sommer 2019 ist Angelina mit Sebastian Pannek zusammen, der 2017 "Der Bachelor" war

Wir wünschen den beiden herzlich alles Gute für den künftigen Verlauf der Schwangerschaft und freuen uns über weitere, kreative Baby-News!