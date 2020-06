Angelina Pannek postet ein Foto von ihrem schlanken After-Baby-Body nach der Geburt ihres Sohnes und die Kritiker lassen nicht lange auf sich warten. Ihre Antwort darauf ist genial.

Der After-Baby-Body - ein immer wiederkehrendes Thema, besonders bei den Promis und ihren Followern. Gerade erst machte Ex-Bachelor Sebastian Pannek, 33, seinen Fans eine klare Ansage, dass er und Ehefrau Angelina Pannek, 28, ihren Sohn niemals zeigen würden, nachdem dies offenbar lautstark gefordert wurde.

Angelina Pannek zeigt ihren After-Baby-Body

Angelina hingegen reagiert auf die Kritik ihrer Follower nicht mit einem Rüffel, sondern mit Witz.

Die Influencerin postete wenige Tage nach der Geburt ein Foto, auf dem sie scheinbar wieder rank und schlank zu sehen ist. Die negativen Kommentare ließen nicht lange auf sich warten: "Toll, dass du so schnell wieder eine schlanke Figur hast, finde es aber dennoch daneben, solche Bilder online zu stellen, da die meisten Frauen eher sehr langsam wieder ihre normale Figur zurück bekommen. Was willst du mit so einem Bild also erreichen?!" und "und wieder werden so viele frische Mamas unter Druck gesetzt. Es ist nicht bei jeder Frau so", lauten nur zwei der verärgerten Kommentare.

Geniale Reaktion auf die Kritik der User

Und Angelina? Die reagiert, indem sie das gleiche Foto noch einmal postet - dieses Mal mit mehr Bauch, der offensichtlich mit Photoshop hinzugefügt wurde. "Damit der eine Teil der Gesellschaft sich besser fühlt. Hier bitte mein 'real After-Baby-Body'. Ich hoffe, jetzt fühlt ihr euch nicht mehr doof", kommentiert Angelina das Bild.

Die meisten User haben ihren Spaß: "Du bist soooooooooooo klasse" und "Gute Antwort", schreiben diese mehrfach. Ja, kontern kann Angelina!

Verwendete Quelle: Instagram

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.