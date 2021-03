Anna Loos überrascht ihre Fans im Netz mit einem besonderen Schnappschuss: Sie veröffentlicht ein Foto, auf dem sie zusammen mit ihrer Tochter Lilly Liefers zu sehen ist.

Anna Loos, 50, und Jan Josef Liefers, 56, sind nicht nur Schauspielkollegen, sondern auch ein Paar und zusammen haben sie zwei Töchter Lilly, 18, und Lola, 13. Normalerweise halten die beiden ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus, doch nun machte Loos eine Ausnahme und postet auf Instagram ein Mama-Tochter-Bild.

Anna Loos' Selfie mit Lilly: "Was für ein schöner Tag"

Auf dem familiären Schnappschuss sind die 50-Jährige und ihr älteres Kind Lilly zu sehen. Beide sitzen zusammen im Auto und grinsen fröhlich in die Kamera. Die Aufnahme ist in einem besonderen Moment entstanden, wie Loos in dem dazugehörigen Text erklärt. "Was für ein toller Tag. Wieder eine Klausur geschafft", lässt sie ihre Follower wissen. Dazu fügte sie die Hashtags #stolz #familie #tochterliebe #schulezucoronazeiten und #schöneswetter hinzu.

Auf dem Foto begeistert die gebürtige Brandenburgerin außerdem mit ihrem natürlichen Look: Ungeschminkt, mit Brille und Dutt zeigt sie sich auf der Foto- und Videplattform und strahlt mit jeder Faser ihres Körpers aus, wie wohl sie sich zu diesem Zeitpunkt im Beisammensein ihrer Tochter fühlt.

Lilly Liefers ist auch Schauspielerin

Inzwischen ist Lilly auch in die Fußstapfen ihrer Eltern getreten und arbeitet auch als Schauspielerin. 2012 hatte sie ihre erste Rolle in dem Film "Diagnose Liebe". Seit 2014 spielt sie in der ZDF-Krimireihe "Neben der Spur" die TV-Tochter des Hauptdarstellers Ulrich Noethen. Außerdem war sie 2014 an der Seite ihres Vaters Jan Josef Liefers in dem Kinohit "Honig im Kopf" zu sehen.

Verwendete Quelle: instagram.com