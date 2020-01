Anne Wünsche: Oben-ohne-Foto mit einer klaren Botschaft

View this post on Instagram

FUTTER FÜR DIE HATER - wurde aber auch mal wieder Zeit 😅 wisst ihr? Wenn ich Hauptberuflich Model wäre für Kataloge, Werbespots usw. - dann würde ich täglich solch Fotos posten und dafür keinen Shitstorm kassieren, sondern Zuspruch bekommen. Ich bin kein Model, dafür aber Mama. Aber als Mama „darfst du nicht...und hast du dich nicht so zu zeigen“. Ich mach es trotzdem 😬 und wisst ihr noch was? Das Foto hat meine Tochter Miley gemacht 🤪🥰