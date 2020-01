Annemarie Carpendale: Fans spekulieren um Bäuchlein

Achja, so ein Urlaub ist schon schön. Jeden Tag am Strand spazieren, im Pool schwimmen, nur in Bademode herumlaufen … Das genießt auch Annemarie Carpendale in vollen Zügen. Die Moderatorin ist mit ihrer Familie in der Karibik – und das offensichtlich schon seit einiger Zeit, denn ihr Instagram-Kanal leuchtet nur so vor türkifarbenen Meeres- und braungebrannten Bikinifotos.

Nun könnte man sagen, ihre Fans haben sich an den freizügigen Badelook der Dame gewöhnt. Das hat jedoch auch zur Wirkung, dass ihnen jede noch so kleine Figurveränderung auffällt. Und wie sollte es anders sein? Seit zwei Tagen ist die Gerüchteküche gewaltig am Brodeln! Denn Annemarie Carpendale hat gleich mehrere Fotos von sich geteilt, auf denen Fans eindeutig ein Bäuchlein zu erkennen meinen.

Gerüchte um Annemarie Carpendale: "Du bist doch schwanger"

Steckt hinter dem Strahlen etwa mehr als der Urlaubsglow? Keine Frage, Annemarie Carpendale wirkt auf ihren Bildern rundum glücklich. Und bei so viel Familienidylle ist es verständlich, dass sich die Fans noch ein Geschwisterchen für Sohn Mads wünschen: "Du bist doch schwanger 😍", schreibt ein Follower unter den neuesten Fotos, die Annemarie Carpendale bei einem Workout am Strand zeigen. Und während besagter Bauch auf den ersten beiden Bildern flacher kaum sein könnte, beziehen sich die Kommentare auf das letzte der Reihe: Auf dem die Dame eine Leiter hochsteigt und eine leichte Rundung am Bauch sichtbar wird.

Aber mal ehrlich: Einen richtigen Bauch erkennen wir da beim besten Willen nicht. Gut, eine kleine Wölbung, aber irgendwo müssen ja auch die weiblichen Organe hin, die in einem Unterleib nun einmal existieren, oder?! Auch auf den folgenden Fotos, auf denen Annemarie Carpendale am Pool sitzt, meinen Fans die mini- wirklich minimale Rundung zu erkennen. Ob dahinter aber ein Babybauch steckt? Das wissen wir nicht. Und ein Kommentator merkt ganz richtig an: "Ich denke Anne hat gut gegessen". So oder so: Familie Carpendale scheint glücklich. Und alles weitere werden wir erfahren, wenn es spruchreif ist.

Wer ist Annemarie Carpendale?

Annemarie Carpendale ist eine deutsche Moderatorin und Sängerin

Sie moderiert unter anderem die ProSieben-Magazine "taff" und "red!"

Annemarie Carpendale wurde 29. Oktober 1977 in Hannover geboren

Seit 2013 ist sie mit Wane Carpendale verheiratet, gemeinsam haben sie einen Sohn namens Mads

